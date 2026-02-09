Ploieștiul intră în istoria roboticii: infO(1)Robotics stabilește un record mondial la FIRST Tech Challenge

Ploieștiul a devenit, pe 8 februarie, punct de referință pe harta mondială a roboticii educaționale. La Sala Sporturilor „Olimpia”, echipa infO(1)Robotics, formată din elevi ai Colegiului Național „I. L. Caragiale”, a reușit o performanță istorică în cadrul etapei regionale a competiției internaționale FIRST Tech Challenge. De altfel, toate cele patru echipe de robotică din Ploiești s-au calificat în etapa națională a competiției, BraveBots a obținut premiul Inspire 1, Ro2D2-Think 1, Info(1)Robotics-Connect 1, iar EasternFoxes-Sustain 1. VIDEO la finalul textului.

Momentul-cheie al competiției a fost finala, în care alianța din care a făcut parte infO(1)Robotics, alături de Heart of RoBots din Buzău, a stabilit un nou record mondial de scor, depășind performanța anterioară realizată în China.

În meciul decisiv, cele două echipe au impresionat prin coordonare, strategie comună și execuții tehnice impecabile. Roboții au lucrat complementar, fără suprapuneri de traseu, menținând un ritm constant de punctare și valorificând fiecare secundă de joc.

Finalul a adus parcarea completă a ambilor roboți – un element tehnic rar în acest sezon competițional – care a contribuit decisiv la depășirea recordului mondial și la câștigarea titlului de Winning Alliance.

Momentul poate fi urmărit aici:

Performanța a transformat etapa regională de la Ploiești într-un moment de referință internațional pentru comunitatea FIRST, confirmând nivelul ridicat al roboticii educaționale din România.

Înregistrarea finalelor și a festivităților de premiere: