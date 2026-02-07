Se circulă în condiții de ceață densă sâmbătă dimineața în 41 de localități din Prahova și pe mai multe sectoare de drumuri naționale din județ.

- Publicitate -

De atenționări similare sunt vizate și localități din județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Izolat, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului sau poleiului.

- Publicitate -

Recomandări pentru șoferi

Centrul Infotrafic al IGPR recomandă șoferilor să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi

Pietonii sunt rugați să evite deplasarea pe partea carosabilă.

- Publicitate -

Localitățile din Prahova vizate de atenționare

Potrivit ANM, de atenționare ANM de tip cod galben de ceață sunt vizate în această dimineață următoarele localități din Prahova:

Câmpina, Băicoi, Breaza, Vălenii de Munte, Filipeștii de Pădure, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Brebu, Florești, Slănic, Vărbilău, Telega, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Posești, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Gornet, Șoimari, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Păcureți, Cărbunești, Surani, Ariceștii Zeletin, Cosminele, Talea;

Local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționarea expiră la ora 09.00