Rețea de trafic de droguri destructurată în Prahova [VIDEO]

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii DIICOT Ploiești au documentat activitatea infracțională a patru persoane, cu vârste între 25 și 47 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de risc. VIDEO la finalul articolului.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada februarie 2025 – februarie 2026, trei dintre suspecți ar fi procurat și vândut canabis în județul Prahova, la prețuri cuprinse între 50 și 60 de lei pentru un gram. Una dintre persoane ar fi fost sursă de aprovizionare pentru un alt suspect, comercializând canabis cu 28 de lei gramul.

”La data de 5 februarie 2026, unul dintre bărbați a fost prins în flagrant, în Ploiești, având asupra sa aproximativ 150 de grame de canabis, destinate comercializării” a transmis IJP Prahova.

În urma a patru percheziții domiciliare, polițiștii au ridicat 30 de plante de canabis uscate, cantități de droguri, grindere, un cântar de precizie și alte probe.

Suspecții au fost reținuți de procurorii DIICOT în zilele de 5 și 6 februarie, iar joi a fost sesizat Tribunalul Prahova cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Matei Basarab Ploiești.

Observatorul Prahovean a publicat în exclusivitate imagini de la acțiunea de prindere în flagrant a unui dealer aici: Scenă ca în filme în centrul Ploieștiului. Mașină blocată în trafic de polițiști în civil. Șoferul, pus la pământ și încătușat

