Turneul „Suflet Digital” al trupei VUNK ajunge la Ploiești. Concert pe 1 martie

VUNK anunță turneul național „SUFLET DIGITAL”, care va ajunge în 11 orașe din România: Brașov, București, Craiova, Timișoara, Piatra Neamț, Iași, Bacău, Sibiu, Constanța și Cluj-Napoca.

Pe 1 martie 2026, VUNK aduce „SUFLET DIGITAL” la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, un spectacol manifest despre comunitate și umanitate.

Biletele sunt deja disponibile pe iabilet.ro.

Turneul poartă același nume ca noul album VUNK – „SUFLET DIGITAL”, dar si al noului single in colaborare cu Sore. Albumul „SUFLET DIGITAL” va fi lansat oficial pe toate platformele de streaming pe 20 februarie 2026 și este disponibil pentru pre-save aici.

ÎIn acest turneu, VUNK aduce pe scenă nu doar muzică nouă, ci și o experiență care ridică întrebări despre identitate, conexiune și relația dintre om și tehnologie, păstrând emoția și energia care au definit trupa de-a lungul anilor.

De peste 30 de ani pe scena muzicală din România, VUNK este trupa inovației în rock-ul românesc. De-a lungul carierei, formația a semnat numeroase premiere: primul videoclip 3D, primul concert multimedia, un afiș realizat exclusiv din GIF-uri și primul videoclip filmat live pe Facebook. Single-uri precum „Pleacă” (Hit Gold), „Vino, du-te” (feat. Lidia Buble), „Vreau o țară ca afară” (hit popular devenit slogan național), „Așa și” sau „Numai la doi” au dominat topurile radio timp de săptămâni, consolidând statutul trupei ca reper al muzicii românești. În 2018, VUNK a devenit protagonista primului documentar al unui artist român, „Jur să spun adevărul”, iar prin tehnologie, show-uri spectaculoase și cântece cu mesaj profund, trupa continuă să își îndeplinească viziunea de a conecta oamenii, de a le aduce bucurie, încredere și speranță.

Asculta ultimele piese VUNK aici:

Biletele pentru toate concertele din turneul „SUFLET DIGITAL” sunt disponibile AICI