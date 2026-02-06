Ploieștiul va avea, din toamnă, primul liceu teoretic privat. Ce aduce nou modelul Spectrum

Începând din toamnă, Ploieștiul va avea primul liceu teoretic privat, un proiect educațional anunțat deja de Spectrum. Astfel, după o perioadă în care elevii au parcurs ciclurile primar și gimnazial într-un mediu educațional privat, începând din anul școlar 2026-2027, Spectrum va oferi un parcurs complet, cu un liceu construit pe aceleași valori educaționale.

Scopul viitorului liceu Spectrum

În primul an, liceul va funcționa în sediul Școlii Spectrum din Ploiești, iar de anul viitor în cadrul unui campus modern, care va fi construit în Păulești.

”De-a lungul anilor, atât elevii, cât și părinții au solicitat constant o continuare a parcursului educațional până la nivel liceal. Astfel, am ajuns la momentul potrivit pentru a le oferi această oportunitate, asigurând un parcurs coerent și complet. Liceul Teoretic Spectrum Ploiești combină experiența de peste 30 de ani a rețelei Lumina în educația preuniversitară cu metode moderne de predare. Mulți dintre absolvenții noștri studiază astăzi la facultăți prestigioase din România și din întreaga lume” susțin reprezentanții Spectrum Ploiești.

Scopul viitorului liceu Spectrum din Ploiești este ca fiecare elev să fie ghidat să gândească critic și să își descopere potențialul, să își stabilească obiective academice și personale, să se pregătească pentru Bacalaureat și pentru parcursul universitar sau profesional, dar și să dezvolte caracter și responsabilitate socială.

Ca și în cazul ciclurilor primar și gimnazial, la Liceul Spectrum elevul nu va fi tratat ca parte a unei mase, ci ca individ, cu ritm propriu, obiective personale și potențial care trebuie descoperit și valorificat.

Procesul de predare este unul activ și aplicat, bazat pe dialog, proiecte, dezbateri și feedback constant. Relația profesor–elev este una de mentorat, iar evaluarea nu se rezumă la note, ci urmărește progresul real și înțelegerea profundă a materiei.

Pentru ce tip de elevi este gândit liceul

Liceul Teoretic Spectrum Ploiești se adresează elevilor care sunt curioși și implicați, își doresc să înțeleagă, nu doar să memoreze, sunt deschiși la comunicare și colaborare și vor să fie ghidați în luarea deciziilor academice importante.

La Liceul Spectrum Ploiești vor fi disponibile două profiluri. Unul de Matematică–Informatică, pentru elevii pasionați de științe exacte și logică și celălalt de Filologie, pentru cei interesați de limbi străine, comunicare și cultură.

Pregătire reală pentru Bacalaureat, facultate și viață

La Liceul Spectrum, pregătirea pentru Bacalaureat nu va începe în clasa a XII-a, ci mult mai devreme. Curriculumul respectă programa națională, dar este completat cu ore suplimentare, simulări și evaluări continue.

În paralel, elevii de la Spectrum vor beneficia de centre Cambridge și certificări lingvistice, studierea limbii engleze la nivel avansat și a limbii germane, cu posibilitatea unei a treia limbi, testele PASS, pentru identificarea potențialului și a ariilor de dezvoltare, platforme digitale de monitorizare a progresului, cluburi de voluntariat și mentorat între elevi, precum și de activități extracurriculare, tabere și proiecte comunitare.

Siguranța elevilor, pe primul plan

Pentru că siguranța este un alt pilon important la Spectrum, în liceu accesul va fi în permanență controlat, cu supraveghere video. În plus, un asistent medical va fi prezent zilnic în sediu, iar conducerea și profesorii vor avea o comunicare constantă cu părinții.

Reprezentanții Spectrum subliniază că nu există o singură rețetă educațională perfectă. Fiecare școală are rolul ei, însă misiunea acestui liceu este însă clară: formarea unor tineri cu caracter, autonomie, gândire critică și responsabilitate socială, pregătiți nu doar pentru examene, ci pentru viață.

Pentru detalii și înscrieri accesați anunțul oficial Spectrum Ploiești AICI