Primul termen oficial anunțat pentru redeschiderea drumului surpat de la Câmpina

Drumul surpat, care face legătura între Câmpina și Cornu, a intrat în administrarea Consiliul Județean Prahova și va fi reabilitat până la Paști. Cel puțin așa susține președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, care vineri, 6 februarie 2026, a fost prezent în zona unde, la sfârșitul lunii ianuarie, o bandă a drumului județean (DJ) 101R – Bulevardul Carol I din Câmpina s-a prăbușit.

Respectivul tronson de drum, unde s-a produs surparea carosabilului, a fost închis definitiv circulației rutiere și pietonale.

Reabilitarea, a transmis Virgiliu Nanu, se va face pe o lungime de aproximativ 150 de metri.

„Până la finalul lunii februarie este programată finalizarea tuturor documentațiilor și studiilor necesare, astfel încât, în luna martie, să poată începe efectiv lucrările. Obiectivul este ca, până la Paști, circulația rutieră să fie reluată în condiții de siguranță, pe una dintre cele mai importante legături rutiere ale municipiului”, a mai precizat acesta.

Nanu a mai adăugat că a solicitat constructorului garanții că soluția tehnică aleasă va fi una durabilă, care să elimine necesitatea unor noi intervenții pe termen lung, pentru cel puțin următorii 20 de ani.