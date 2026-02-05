Locuri suplimentare la proba practică pentru permisul auto, la Ploiești. Categoriile vizate

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Prahova a anunțat suplimentarea locurilor pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere.

Potrivit informării transmise de instituție, începând de miercuri, 3 februarie 2026, de la ora 15.00, au fost suplimentate 14 locuri pentru categoriile C, CE și D, în municipiul Ploiești.

Locurile sunt disponibile pentru programări în zilele de 6 februarie 2026 și 25 februarie 2026.

Reprezentanții instituției îi invită pe cei interesați să urmărească pagina oficială a Instituției Prefectului județului Prahova pentru informații actualizate privind suplimentarea locurilor pentru susținerea examenului auto, proba practică.