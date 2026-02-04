Bilanțul Poliției Prahova pe 2025: ce infracțiuni domină statisticile

Poliția Prahova și-a prezentat astăzi la sediul din strada Vasile Lupu bilanțul activității din anul 2025.

Comunicatul IPJ Prahova

În anul 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și-a concentrat eforturile pe creșterea siguranței și protecției cetățenilor, combaterea infracționalității și asigurarea unui climat de legalitate în toate domeniile de activitate.

Prioritățile instituției au vizat protejarea persoanei și a bunurilor, siguranța stradală, rutieră și a transporturilor, precum și consolidarea parteneriatelor public-private.

De asemenea, polițiștii prahoveni au acționat pentru prevenirea și combaterea criminalității, a evaziunii fiscale, contrabandei și a infracțiunilor legate de achizițiile publice.

Prin activitatea desfășurată, polițiștii prahoveni au contribuit la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, ceea ce a determinat o scădere și o menținere sub control a fenomenului infracțional.

Rezultatele obținute reflectă efortul susținut al întregului colectiv al Inspectoratului, care a gestionat cu profesionalism o situație operativă complexă și a urmărit permanent îndeplinirea obiectivelor stabilite, în spiritul transparenței și al responsabilității față de comunitate.

Una dintre cele mai importante și eficiente resurse în cadrul instituției este cea umană, urmărindu-se astfel, pe parcursul întregului an, realizarea unui management responsabil și eficient, în scopul îndeplinirii unor obiective esențiale în cadrul instituției, la data de 31.12.2025, procentul de încadrare a funcțiilor fiind de aproximativ 77,38%.

Polițiștii prahoveni au gestionat peste 28.400 de evenimente sesizate de cetățeni, o creștere de 4,49% față de perioada similară a anului 2025, dintre care, 65,7% fiind semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

De asemenea, au fost organizate peste 1100 de acțiuni cu efective mărite, în toate zonele județului, asigurându-se că legea este respectată și că cetățenii sunt în siguranță.

În perioada de referință, au fost sesizate 11.604 de infracțiuni, fiind înregistrată o scădere de 1,73% față de perioada similară a anului 2024.

Astfel, în cauzele penale instrumentate, au fost dispuse 878 măsuri preventive (o creștere cu 8,26% față de perioada anului 2024), din care: reținere – 373; arestare preventivă – 162; arest la domiciliu – 9; control judiciar – 324; control judiciar pe cauțiune – 10.

Pe linia criminalității contra persoanei, au fost înregistrate 3499 de sesizări în județul Prahova, fiind înregistrată o scădere de 11% față de perioada anului 2024.

Cea mai mare pondere a infracțiunilor contra persoanei este generată de lovirea sau alte violențe (46%), vătămarea corporală din culpă (21,50%) și amenințarea (17,50%).

Pe linia infracțiunilor contra patrimoniului, în anul 2025 s-a constatat o creștere cu 3,04% față de perioada similară a anului 2024.

În perioada analizată s-a constatat o scădere semnificativă a furtului de autovehicule (33,33%), furturilor din locuințe (13,04%), precum și a infracțiunilor de tâlhărie (12,20%).

Pe linia violenței domestice, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat constant pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen, precum și pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, în anul 2025 fiind sesizate 1073 de astfel de fapte penale, fiind generată o scădere cu 11%, polițiștii intervenind la peste 6800 de sesizări privind violența domestică.

În cadrul intervențiilor, polițiștii au emis 378 de ordine de protecție provizorii (o creștere cu 46% față de perioada anului 2024).

Totodată, polițiștii au pus în aplicare și au gestionat verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin 598 de ordine de protecție emise de instanțele de judecată (o creștere cu 28,50% față de perioada anului 2024).

Pe linia prevenirii criminalității au fost organizate și desfășurate aproximativ 2000 de activități preventive și de informare a cetățenilor privind comportamentul și măsurile de autoprotecţie ce trebuie adoptate de victimele violenței familiale, la care au participat aproximativ 60.000 de beneficiari.

De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova este parte în campania inițiată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – ,,Violența nu e iubire”, având ca obiectiv principal creșterea gradului de informare al populației cu privire la efectele acestui fenomen și promovarea unui comportament non-violent, în special în rândul copiilor, tinerilor și al familiilor.

Utilizarea sistemelor electronice permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate.

Foarte important de reținut este faptul că acest dispozitiv nu reprezintă o măsură de constrângere, ci o metodă de monitorizare/supraveghere, care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare.

Utilizarea acestor sisteme nu echivalează cu protecția integrității fizice a persoanelor protejate, însă permite adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și contracararea unui eventual contact fizic între victima violenței domestice și agresor.

Pe linia siguranței rutiere, în anul 2025 s-a urmărit combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, fiind organizate peste 700 de acțiuni pe în principalele zone identificat cu risc ridicat de producere a accidentelor.

În cadrul acestor activități au fost aplicate peste 71.000 sancțiuni la regimul rutier, fiind reținute aproximativ 4000 de permise de conducere și aproximativ 2300 certificate de înmatriculare.

Astfel, în anul 2025, în județul Prahova s-au înregistrat 98 accidente grave, soldate cu 46 de persoane decedate și 59 persoane rănite grav, fiind determinată o scădere a tuturor indicatorilor, respectiv -10% accidente grave, -4,17% persoane decedate și -15,70% persoane rănite grav.

Principalele cauze generatoare de accidente au fost reprezentate de abaterile pietonilor, neacordarea priorității vehiculelor și viteza excesivă.

Pe linia siguranței școlare, în anul 2025 au fost sesizate 42 de fapte în mediul școlar, fiind înregistrată o scădere de 47,5% față de anul 2024.

Au fost organizate peste 900 de activități preventive în cadrul campaniilor ,,Tăcerea e tot violență! Vocea ta e soluția!”, „Scoate violența școlară din anonimat”, „Dă-ți masca jos!”, „Fiecare click contează”, „Ia atitudine! Spune STOP violenței!”, la care au participat peste 23.000 de beneficiari.

În dimeniul silvic, au fost organizate peste 700 de controale, fiind aplicate aproximativ 100 de contravenții, în valoare de aproximativ 206.000 lei. De asemenea, au fost întocmite aproximativ 190 dosare penale, iar ca măsuri complementare au fost indisponibilizate și puse sub sechestru 4 mijloace de transport.

Tot în cadrul activităților derulate de polițiști, a fost confiscată o cantitate de peste 1200 m3 de material lemnos, în valoare de aproximativ 360.000 lei.

Polițiștii Biroului Pentru protecția Animalelor au desfășurat 168 de controale și au instrumentat 51 de dosare penale. De asememnea, în cazul constatării unor contravenții, au aplicat 280 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 306.000 lei.

Aceștia au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară și au dispus măsura reținerii față de 5 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni.

Pe linia regimului armelor, explozivilor și a substanțelor periculoase, polițiștii specializați au organizat 36 de acțiuni pe toate palierele, efectuând 194 de controale. De asemenea, au pus în executare 66 de percheziții domiciliare la adresele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor la regimul armelor, materiilor pirotehnice, braconaj și deșeuri. În cadrul acțiunilor organizate, a fost confiscată o cantitate de aproximativ 6000 kg de materiale pirotehnice.

Pe linia criminalității economico-financiare, au fost puse în executare 76 de mandate de percheziție domiciliară, fiind organizate și desfășurate peste 370 de verificări tematice de specialitate. În cadrul activităților, au fost aplicate peste 240 de sancțiuni, în valoare de 1.121.000 lei. Tot în cadrul acțiunilor de control, polițiștii au confiscat o cantitate de 32.000 de țigarete care nu aveau timbre fiscale emise de autoritățile din România.

În anul 2025, specialiștii

Serviciului Criminalistic au efectuat peste 2.170 de deplasări în teren, iar în urma cercetărilor la fața locului au ridicat peste 3200 urme. Asftel, în urma activităților, au fost identificate prin metode tehnico-științifice 184 persoane și obiecte, iar cu ajutorul noilor tehnologii în domeniul recunoașterii faciale au fost identificate 25 de persoane.

În perioada analizată, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au participat la peste 860 de misiuni, constând în percheziții domiciliare, misiuni de ordine, escorte, etc.

La nivelul județului Prahova, au fost eliberate peste 75.000 de documente de structura de cazier judiciar, iar pe linia relației cu publicul, au fost înregistrate peste 12.900 de petiții.

În anul în curs, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova continuă intensificarea acțiunilor și campaniilor de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, precum și reducerea riscului de victimizare în corelare cu caracteristicile situației operative.