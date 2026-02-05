Traficul rutier restricționat astăzi pe DN1A, la Mogoșoaia

Traficul rutier va fi restricționat astăzi pe DN1A la Mogoșoaia, între km 12+800 și 13+100, în zona pasajului suprateran, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Măsura se aplică în intervalul orar 09.00-16.00 și este necesară pentru executarea unor lucrări în cadrul proiectului de lărgire la patru benzi de circulație a drumului național.

„În interval orar 09.00-16.00, circulația rutieră pe DN 1A (în zona Mogoșoaia) va fi restricționată pe sectorul cuprins între km 12+800 și 13+100, în zona Pasajului Suprateran, pe un sens de circulație.

Astfel, traficul rutier se va desfășura în ambele direcții de deplasare pe DN1A conform semnalizării rutiere temporare instalată pe teren.

Reamintim că circulația este restricționată în zona mai sus menționată pentru executarea unor lucrări în cadrul proiectului de “Lărgire la 4 benzi de circulație și măsuri de siguranță rutieră pe DN 1A, sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila – Mogoșoaia”.

Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren”, au transmis reprezentanții CNAIR.