Amenințări cu incendierea unei benzinării în Prahova, la Balta Doamnei. Un bărbat a fost reținut

Un incident grav s-a petrecut marți în localitatea Lacul Turcului din comuna prahoveană Balta Doamnei. Un bărbat a vărsat aproximativ patru litri de motorină într-o benzinărie și a amenințat că o va incendia.

- Publicitate -

Potrivit Poliției Prahova, este vorba de un bărbat în vârstă de 66 de ani din aceeași localitate, care în lunile decembrie și ianuarie ar fi recurs la fapte similare.

Polițiștii au fost sesizați de către o angajată a benzinăriei, în jurul orei 12.50.

- Publicitate -

Oamenii legii au reușit să imobilizeze bărbatul înainte ca acesta să pornească un incendiu și l-au dus la secție pentru audieri.

„De asemenea, s-a stabilit faptul că în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, bărbatul în cauză ar fi adresat amenințări în același context.

S-a procedat la completarea formularului de evaluare a riscului, însă pe baza răspunsurilor oferite de către persoanele vătămate nu au fost întrunite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu conform Legii nr.26/2024, fiindu-le înmânate cereri pentru instanță”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.

- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul se afla sub influența alcoolului și că ar fi recurs la gestul extrem fiind deranjat de zgomotul mașinilor și gălăgia pe care o fac șoferii care vin să alimenteze aici.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare în formă continuată și amenințare.