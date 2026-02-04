Fenomen rar pe cerul Prahovei. Imagini spectaculoase cu haloul lunar

Un locuitor din Bușteni a surprins, luni seară, imagini rare cu un fenomen spectaculos: haloul lunar. Acesta este un fenomen optic care apare sub forma unui inel luminos în jurul Lunii și este vizibil mai ales în nopțile aparent senine, dar cu nori subțiri aflați la mare altitudine.

„Am observat că erau două cercuri în jurul Lunii și am filmat fenomenul, care mi s-a părut foarte frumos”, este mesajul lui Cristian, cititorul care ne-a trimis imaginile publicate la finalul articolului.

Potrivit WMO – Atlasul oficial al fenomenelor atmosferice, haloul lunar apare atunci când lumina Lunii trece prin cristale de gheață aflate în norii subțiri de tip cirrostratus, situați la altitudini de peste 6–8 kilometri. Cristalele de gheață ”îndoaie” lumina, rezultând un cerc luminos perfect, cel mai frecvent la un unghi de 22 de grade față de Lună.

Într-un ghid dedicat fenomenelor optice atmosferice, Met Office arată că haloul lunar este adesea asociat cu schimbări de vreme, precum apropierea unui front cald sau apariția precipitațiilor, indicând prezența norilor de mare altitudine, chiar dacă cerul pare senin.

Specialiștii subliniază că haloul lunar nu are nicio legătură cu eclipsele, cutremurele sau alte fenomene periculoase, fiind un fenomen natural, spectaculos, dar inofensiv.