De ce anularea ordinului prin care a fost oprit sistemul antigrindină în Prahova nu înseamnă că sistemul va fi repornit

Ordinul ministrului Agriculturii nr.300/2024, prin care a fost suspendat Programul Național Antigrindină în Prahova, a fost anulat în instanță, la finalul lunii ianuarie 2026. Dacă viticultorii au salutat decizia Curții de Apel Galați, fermierii prahoveni consideră că hotărârea instanței nu validează sistemul antigrindină, problemele de fond rămân nerezolvate.

Din cauza faptului că ei consideră că anularea în instanță a Ordinului nu a fost cauzată de demonstrarea eficienței sistemului, ci, la mijloc au fost doar vicii de procedură, aceștia își exprimă convingerea că sistemul antigrindină nu va fi repornit în urma acestei decizii. „Problemele nu sunt rezolvate. Studiul de impact nu a fost realizat, omologarea tehnologiei rachetelor cu iodură de argint nu există, analiza cost-beneficiu nu există. Sistemul antigrindină nu poate fi repornit din toate motivele enumerate”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Adrian Mocanu, președintele Asociației Producătorilor de Cereale și Plante Tehnice (APCPT) Prahova.

Mai mult decât atât, fermierii au dat publicității un comunicat de presă prin care expun motivele pentru care, în opinia lor, hotărârea Curții de Apel Galați NU validează sistemul antigrindină.

Comunicatul APCPT Prahova

„În urma apariției în spațiul public a unor articole care prezintă anularea în instanță a ordinului MADR de suspendare a sistemului antigrindină drept o „victorie” care ar valida acest mecanism, fermierii și operatorii economici afectați de funcționarea Sistemului Național Antigrindină fac următoarele precizări esențiale:

Hotărârea judecătorească NU validează sistemul antigrindină, ci se referă exclusiv la legalitatea procedurală a unui act administrativ. Instanța nu s-a pronunțat asupra eficienței, fundamentării științifice, legalității tehnice sau oportunității economice a acestui sistem.

Problemele de fond rămân neschimbate și sunt documentate oficial:

nu există studii de impact asupra mediului și regimului precipitațiilor;

nu există omologări conforme legii pentru tehnologie, rachete, puncte de lansare și sistemul în ansamblu;

nu există analiză cost–beneficiu, aspect constatat explicit de Curtea de Conturi a României.

Invocarea Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) sau a Institutului de Protecția Plantelor ca argument de autoritate este eronată din punct de vedere științific. Aceste instituții nu au competență în fizica atmosferei, microfizica norilor, dinamica precipitațiilor sau modelare climatică. Instituțiile competente în aceste domenii sunt universitățile de profil, Administrația Națională de Meteorologie și evaluatorii independenți de impact climatic.

De asemenea, este un fapt public că ASAS a fost condusă până recent chiar de unul dintre inițiatorii legislației antigrindină, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind independența opiniilor invocate.

Datele istorice infirmă teza eficienței sistemului. În județul Prahova:

cu sistem funcțional:

2019: 2.287 ha calamitate de grindină

2.287 ha calamitate de grindină 2022: 1.193 ha calamitate

fără sistem:

2024: 313 ha

313 ha 2025: 460 ha

Aceste cifre arată clar că oprirea sistemului nu a dus la creșterea suprafețelor calamitate, iar existența sistemului nu a prevenit calamități pe suprafețe mult mai mari”, au transmis reprezentanții APCPT Prahova.

„Prin finanțarea și menținerea acestui sistem în absența dovezilor științifice, statul român a fost implicat ani de zile într-o aventură pseudostiințifică extrem de costisitoare, bugetele cheltuite fiind comparabile cu cele necesare construcției unei autostrăzi, fără ca eficiența sistemului să fi fost demonstrată.

Solicităm ca dezbaterea publică să fie purtată pe baze științifice, documentate și oneste, nu pe interpretări procedurale sau afirmații selective”, au concluzionat fermierii prahoveni.