Un camion a intrat într-un parapet pe DN1, noaptea trecută, la Posada

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Șoferul unui camion a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a intrat într-un parapet de la marginea drumului, noaptea trecută, în timp ce se deplasa pe DN1, în Prahova. 

Evenimentul s-a petrecut în cartierul Posada din Comarnic, în jurul orei 01.50.

Din fericire, bărbatul nu a suferit răni grave și a fost asistat medical la locul evenimentului.

La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului Sinaia și o ambulanță SMURD.

„La locul indicat s-au deplasat o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. A fost vorba despre un autotren, la bordul căruia se afla doar șoferul, care a intrat in coliziune cu un parapet de pe marginea carosabilului.

Șoferul a fost asistat la locul intervenției, însă, în final, a refuzat transportul la spital”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

