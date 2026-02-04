Un camion a intrat într-un parapet pe DN1, noaptea trecută, la Posada

Șoferul unui camion a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a intrat într-un parapet de la marginea drumului, noaptea trecută, în timp ce se deplasa pe DN1, în Prahova.
Evenimentul s-a petrecut în cartierul Posada din Comarnic, în jurul orei 01.50.
Din fericire, bărbatul nu a suferit răni grave și a fost asistat medical la locul evenimentului.
La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului Sinaia și o ambulanță SMURD.
„La locul indicat s-au deplasat o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. A fost vorba despre un autotren, la bordul căruia se afla doar șoferul, care a intrat in coliziune cu un parapet de pe marginea carosabilului.
Șoferul a fost asistat la locul intervenției, însă, în final, a refuzat transportul la spital”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.