„Răzbunarea” vatmanului: Tramvai filmat în timp ce trece pe roșu în Ploiești

Obișnuiți cu șoferii care forțează semafoarele, blochează tramvaiele sau circulă pe linia de acestora pentru a fenta aglomerația, luni seara, un vatman din Ploiești a demonstrat că și el poate încălca regulile de circulație, dând peste cap traficul.

Un tramvai a fost surprins în zona Caraiman din Ploiești, în timp ce trece pe roșu, blocând circulația în sensul giratoriu.

Momentul a fost înregistrat de o cameră de bord, iar șoferul ne-a trimis imaginile pe adresa redacției.

„Doresc să vă semnalez un incident care s-a petrecut luni seară, în jurul orei 18:00, la rondul Caraiman, unde un tramvai nu a acordat prioritate.

Consider că întâmplarea ar putea fi de interes pentru public”, este mesajul care a însoțit imaginile de la finalul articolului.

Vă reamintim că nu este pentru prima dată când angajații TCE Ploiești sunt surprinși încălcând regulile de circulație, ignorând riscurile la care sunt expuși călătorii și siguranța traficului rutier.

