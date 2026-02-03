Avarie majoră la o magistrală de apă în Prahova. Sunt afectați 17.000 de locuitori

17.000 de locuitori din orașul Boldești Scăeni (11.000) și comuna Lipănești (6.000) nu au apă potabilă începând de marți seara din cauza unei avarii la o magistrală.

- Publicitate -

Conducta veche, din azbociment, s-a spart în zona orașului Boldești Scăeni, iar apa a pătruns în canalizarea orașului, câteva gospodării fiind inundate.

Operatorul Jovila a sistat furnizarea apei potabile în Boldești Scăeni și în Lipanești. Lucrările de remediere a situației vor începe mâine. Până atunci, localnicii din cele două localități nu vor avea apă potabilă.

- Publicitate -

Conducta care a cedat marți seara are o vechime mai mare de 50 de ani și urmează să fie înlocuită în acest an prin programul Anghel Saligny.

Anunțul primarului comunei Lipănești, Robert Nica

Anunț important! Se va opri apa potabilă din cauza unei avarii! Voi reveni cu detalii după comunicarea societății Jovila!

Anunțul Primăriei Boldești Scăeni

Din cauza unei avarii majore apărute pe magistrala de transport apă care asigură legătura dintre Lipănești și Boldești-Scăeni, furnizarea apei potabile va fi întreruptă începând din această seară. Echipele de intervenție vor demara imediat lucrările de remediere.