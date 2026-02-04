Turul României 2026 la ciclism va avea linia de sosire în centrul Ploieștiului

Turul României la ciclism, unul dintre cele mai importante evenimente sportive naționale, se va desfășura în perioada 09-13 septembrie 2026. Organizatorii au decis ca, anul acesta, cicliștii să treacă linia de sosire în centrul civic al Ploieștiului.

Decizia vine în urma unor discuții între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, și Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism. În acest fel, în 2026, Ploieștiul revine pe harta Turului României la ciclism.

Organizatorii au anunțat că actuala ediție a acestui eveniment va fi una specială, turul național urmând să se desfășoare în perioada 09-13 septembrie 2026.

Sosirea Turului României va avea loc în Centrul Civic al municipiului Ploiești, un spațiu emblematic pentru evenimentele de amploare, care va deveni, de această dată, punctul de întâlnire al competiției, pasiunii pentru ciclism și al publicului.

„Revenirea Turului României la ciclism în orașul nostru reconfirmă angajamentul administrației publice ploieștene față de sport, performanță și promovarea unui stil de viață activ. Susținem sportul de performanță și includem Ploieștiul în marile competiții naționale!”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții Primăriei Ploiești.