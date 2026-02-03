Câmpineanul Cristi Minculescu pleacă într-o aventură exotică: Explorează alături de el Vietnamul în 12 zile

Cristi Minculescu, unul dintre cei mai cunoscuți ghizi din Prahova, cu o vastă experiență în expediții montane și trasee ghidate atât în țară cât și în străinătate, organizează o nouă aventură internațională: „Explorează Vietnamul în 12 zile”, programată în aprilie 2026.

După succesul expedițiilor anterioare, inclusiv tururi montane spectaculoase și ascensiuni provocatoare în Himalaya, Cristi Minculescu propune acum o călătorie care combină cultură, peisaje diverse și experiențe autentice în Asia de Sud-Est, de la capitale vibrante la regiuni naturale uluitoare.

Programul se întinde pe 12 zile și include: explorarea celor mai vibrante orașe și culturi din Vietnam și vizite la obiective istorice și naturale emblematice (metropolele Hanoi și Ho Chi Minh, piețe locale, situri UNESCO și multe altele). Itinerariul este conceput pentru a oferi o imagine completă a ceea ce înseamnă această țară fascinantă.

În Vietnam cu Cristi Minculescu

Ți-ai dorit vreodată să vezi Vietnam cu ochii unui localnic? Să te pierzi pe străduțele pline de lanterne ale Hoi Anului, să te trezești la răsărit pe malurile Deltei Mekong sau să navighezi prin peisajele de vis ale Golfului Halong?

Dacă îți place ideea unei călătorii care îmbină misterul Asiei cu peisaje naturale spectaculoase și orașe vibrante, Cristi Minculescu te invită să te alături acestei expediții în Vietnam.

Indiferent dacă ești un experimentat sau vrei să faci prima ta aventură în Asia, această tură este construită pentru oameni curioși care vor să descopere lumea dincolo de harta turistică.

Pentru detalii despre înscriere, condiții de participare și logistică, contactează-l pe Cristi Minculescu la numărul +40726 279 537 și pornește într-o expediție care promite să fie „mai mult decât o vacanță”.

Citește toate detaliile despre acest tur aici: Explorează Vietnamul în 12 zile – aprilie 2026