Mașină luată cu platforma după ce șoferul „a dat” într-o groapă în Ploiești

Gropile din Ploiești nu mai pot fi ignorate, iar în cazul unui șofer care se deplasa seara trecută pe Bulevardul Republicii, dinspre Nord spre Centru, coșmarul a devenit realitate. Și-a luat mașina cu platforma după ce și-a distrus roțile într-o groapă din intersecția de la Mc Donalds.

Manole Mihai a relatat incidentul pe grupul de Facebook Info Trafic Prahova, unde a atașat și fotografii atât cu groapa cât și cu paguba.

„Intersecție MC Nord – sens de mers de la Dero spre centru’ orașului!! Trebuia să las mașina pe avarii pe trecerea de pietoni după ce au explodat cauciucurile ? Să vină și poliția măcar rezolvăm de un proces verbal și un aviz de reparație pentru un service. Mihai Polițeanu, Primăria Ploiești – tot respectu’, vine și factura pentru jantă, cauciucuri și pentru ce doriți să mai trec pe ea, măcar să vă ajut să spălați ceva, oricum trec și eu 4 fise în plus pe ea să o duc curată la service”, a scris Manole Mihai în grupul de Facebook.

Vă reamintim că sute de gropi au fost raportate în ultimele săptămâni pe străzile din Ploiești în cadrul campaniei „Raportează o groapă” derulată de Observatorul Prahovean, prin care atragem atenția administrației locale asupra pericolului din asfalt.

Cu privire la incidentul de seara trecută de pe Bulevardul Republicii, Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești și Poliției Prahova.

Raportează o groapă

Campania își propune să ofere o imagine reală a stării drumurilor din Prahova și să pună presiune publică pe autoritățile responsabile. Informațiile privind gropile semnalizate de cititori vor fi transmise administratorilor drumurilor cu solicitarea de remediere.