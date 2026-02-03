- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Mașină luată cu platforma după ce șoferul „a dat” într-o groapă în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
gropi ploiesti masina platforma

Gropile din Ploiești nu mai pot fi ignorate, iar în cazul unui șofer care se deplasa seara trecută pe Bulevardul Republicii, dinspre Nord spre Centru, coșmarul a devenit realitate. Și-a luat mașina cu platforma după ce și-a distrus roțile într-o groapă din intersecția de la Mc Donalds. 

- Publicitate -

Manole Mihai a relatat incidentul pe grupul de Facebook Info Trafic Prahova, unde a atașat și fotografii atât cu groapa cât și cu paguba.

„Intersecție MC Nord – sens de mers de la Dero spre centru’ orașului!! Trebuia să las mașina pe avarii pe trecerea de pietoni după ce au explodat cauciucurile ?

Să vină și poliția măcar rezolvăm de un proces verbal și un aviz de reparație pentru un service.

Mihai Polițeanu, Primăria Ploiești – tot respectu’, vine și factura pentru jantă, cauciucuri și pentru ce doriți să mai trec pe ea, măcar să vă ajut să spălați ceva, oricum trec și eu 4 fise în plus pe ea să o duc curată la service”, a scris Manole Mihai în grupul de Facebook.

Vă reamintim că sute de gropi au fost raportate în ultimele săptămâni pe străzile din Ploiești în cadrul campaniei „Raportează o groapă” derulată de Observatorul Prahovean, prin care atragem atenția administrației locale asupra pericolului din asfalt.

- Publicitate -

Cu privire la incidentul de seara trecută de pe Bulevardul Republicii, Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești și Poliției Prahova.

Raportează o groapă

Campania își propune să ofere o imagine reală a stării drumurilor din Prahova și să pună presiune publică pe autoritățile responsabile. Informațiile privind gropile semnalizate de cititori vor fi transmise administratorilor drumurilor cu solicitarea de remediere.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Lovitură de teatru în Prahova. Instanța a declarat ilegal ordinul care oprea antigrindina

Marius Nica Marius Nica -
Ordinul ministrului Agriculturii din 2024, prin care a fost...

Nici taximetristul Mircea, eroul cu Logan galben, nu există. Cum suntem păcăliți cu texte scrise de IA

Marius Nica Marius Nica -
Taximetristul Mircea, care ia cadouri orfanilor, nu există! După...

Alarmant! Copii de 6–7 ani, aduși în comă alcoolică la Pediatria din Ploiești

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Consumul de alcool în rândul copiilor a devenit, din...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -