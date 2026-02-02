Primăria Câmpina cumpără energie electrică prin Bursa de Mărfuri. Cât va fi economia la factură

Primăria Câmpina va plăti facturi mai mici la energia electrică. Administratia locaăa a semnat un contract cu reprezentanții Bursei Române de Marfuri, prin care va cumpara energie electrică mai ieftină. Economia anuală la bugetul local va fi, potrivit spuselor primarului Irina Nistor (PSD), de peste 630.000 de lei, sumă care include costurile aferente iluminatului public şi clădirilor aparţinând administraţiei locale.

Primăria Câmpina s-a afiliat la Bursa Română de Mărfuri (BRM) şi a solicitat achiziţia unei cantităţi de 3.135 MWh, corespunzătoare consumului anual de energie electrică al administraţiei locale.

Procedura derulată pe BRM a atras interesul a şase furnizori de energie electrică. În urma evaluării ofertelor, câştigătoare a fost desemnată societatea Nova Power & Gas SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, care a oferit un preţ de 573,49 lei/MWh (tarif bază), semnificativ mai mic faţă de preţul anterior plătit de Primărie, de 774,68 lei/MWh.

Primarul localității transmite că va fi analizată posibilitatea aplicării aceluiaşi mecanism şi pentru achiziţia gazelor naturale, în funcţie de condiţiile pieţei.