Incendiu la Spitalul Militar din Braşov. Arde un container cu materiale sanitare

Un incendiu a izbucnit luni, 2 februarie 2026, în curtea Spitalului Militar din Brașov. Potrivit primelor informații, focul se manifestă la un container amplasat în curtea unității sanitare, scrie News.ro.

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov au intervenit pentru stingerea acestuia. Reprezentanții ISU au transmis că înăuntru se află materiale sanitare.

Pentru această intervenție au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD.

Revenim cu detalii.