Haos și pe calea ferată: trenurile Ploiești–București întârzie din cauza ninsorii

Deși nu a nins foarte mult, iar meteorologii au avertizat autoritățile cu privire la un nou episod de iarnă, acestea au fost luate, din nou, prin surprindere.

Nu doar pe anumite drumuri este haos, din cauza lipsei intervențiilor cu material antiderapant (vezi aici ce se întâmplă la Ploiești), ci și pe calea ferată.

Un cititor care face zilnic naveta cu trenul pe ruta Ploiești–București ne-a semnalat că, în această dimineață, trenul care a plecat din Gara de Sud Ploiești la ora 6:26 a ajuns în Gara de Nord din București la 8:16. Adicăă a avut o întârziere de aproape o oră.

„Așa se întâmplă la fiecare ninsoare. Cum dă puțină zăpadă, cum apare întârzierea. Acum trebuie să dăm explicații șefilor de la serviciu pentru că am întârziat la lucru”, a fost mesajul său.