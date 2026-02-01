Bărbat din Inotești, cu hipotermie severă, transportat în stare gravă la spital

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din localitatea Inotești, a fost transportat de urgență la spital, după ce a fost găsit în stare gravă, cu hipotermie severă.

Incidentul s-a petrecut duminică, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în ultima perioadă.

La fața locului a intervenit un echipaj medical al Serviciului Județean de Ambulanță Prahova. Bărbatul se afla în stop cardio-respirator, iar temperatura corpului era de 18 grade Celsius.

Medicii au inițiat imediat manevrele de resuscitare, iar pacientul a fost transportat, în stare critică, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.