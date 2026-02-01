- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Bărbat din Inotești, cu hipotermie severă, transportat în stare gravă la spital

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
ambulanta
foto caracter ilustrativ

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din localitatea Inotești, a fost transportat de urgență la spital, după ce a fost găsit în stare gravă, cu hipotermie severă.

- Publicitate -

Incidentul s-a petrecut duminică, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în ultima perioadă.

La fața locului a intervenit un echipaj medical al Serviciului Județean de Ambulanță Prahova. Bărbatul se afla în stop cardio-respirator, iar temperatura corpului era de 18 grade Celsius.

- Publicitate -

Medicii au inițiat imediat manevrele de resuscitare, iar pacientul a fost transportat, în stare critică, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -