Cum încearcă polițiștii prahoveni să prevină violența din școli

Vineri, 30 noiembrie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Violenței Școlare, IPJ Prahova a lansat campania „Scoate violența școlară din anonimat”, campanie desfășurată la nivel național. Activitățile de informare, prevenire și conștientizare s-au derulat însă pe tot parcursul acestei săptămâni.

Campania națională „Scoate violența școlară din anonimat”, este dedicată combaterii fenomenului violenței și bullyingului în mediul educațional.

Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii prahoveni s-au deplasat la diverse unități de învățământ din județ unde, în colaborare cu consilieri școlari și alți parteneri au vorbit elevilor despre formele violenței școlare, consecințele acestora, precum și modalitățile de prevenire și intervenție timpurie.

Astfel, pe parcursul săptămânii, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, alături de reprezentanți ai IJJ Prahova, Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane au desfășurat următoarele activități:

– 165 de sesiuni de informare și dialog, la care au participat aproximativ 8.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal, adaptate nivelului de vârstă;

– activități interactive privind recunoașterea formelor de bullying și a violenței ascunse;

– prezentări referitoare la drepturile și responsabilitățile elevilor;

– informări adresate cadrelor didactice și părinților privind identificarea timpurie a situațiilor de risc.

Momentul central al săptămânii l-a constituit lansarea oficială a campaniei „Scoate violența școlară din anonimat”, eveniment care a avut loc la finalul avanpremierei musicalului „Fii bun, fii curajos!”, organizat de Asociația Câmpina Tânără și Atelierul Actorului din municipiul Câmpina.