Percheziții în Izvoarele într-un dosar penal de vătămare corporală

Joi, 4 decembrie 2025, polițiștii prahoveni au efectuat percheziții domiciliare în comuna Izvoarele, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de tulburare a ordinii și liniștii publice și vătămare corporală.

- Publicitate -

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Drajna, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, au pus în executare la data de 4 decembrie a.c., 4 mandate de percheziție domiciliară în comuna Izvoarele, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și vătămare corporală.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că, în noaptea de 21 noiembrie a.c., cei 4 bănuiți, aflându-se pe raza comunei Izvoarele, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică și ar fi agresat fizic un bărbat.

- Publicitate -

La sediul unității de poliție vor fi conduse 4 persoane, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.