Percheziții în Izvoarele într-un dosar penal de vătămare corporală

Corina Matei
Joi, 4 decembrie 2025, polițiștii prahoveni au efectuat percheziții domiciliare în comuna Izvoarele, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de tulburare a ordinii și liniștii publice și vătămare corporală.

„Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Drajna, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, au pus în executare la data de 4 decembrie a.c., 4 mandate de percheziție domiciliară în comuna Izvoarele, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și vătămare corporală.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că, în noaptea de 21 noiembrie a.c., cei 4 bănuiți, aflându-se pe raza comunei Izvoarele, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică și ar fi agresat fizic un bărbat.

La sediul unității de poliție vor fi conduse 4 persoane, în vederea audierii.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

