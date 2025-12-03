O beneficiară a zborurilor Nordis, în conducerea companiei ESZ implicată în criza apei

O beneficiară a zborurilor Nordis a fost până în 21 noiembrie în conducerea companiei ESZ implicată în criza apei din Prahova. Este vorba de Monica Hunyadi.

- Publicitate -

Monica Hunyadi a fost identificată ca pasager în mai multe zboruri private plătite de compania Nordis. Aceste informații au fost dezvăluite de o serie de investigații G4Media în 2024.

În ciuda negărilor, documentele de zbor arată că liderii PSD au călătorit cu jet privat închiriat de Nordis.

- Publicitate -

Un zbor specific din 30 mai 2022, de la Nisa la București, i-a inclus pe Ciolacu, Grindeanu și alții, împreună cu copiii lor, întorcându-se de la Marele Premiu de Formula 1 din Monaco.

Cine e Monica Hunyadi

În 2022, Hunyadi a fost numită administrator al Companiei CFR Electrificare. La momentul respectiv, ea era consultant la Camera Deputaților și deținea un salon de înfrumusețare. Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor la acea vreme, a negat orice implicare în numirea ei, potrivit g4media.ro.

Citește și: Cât câștigă șefii care au lăsat 100.000 de prahoveni fără apă

- Publicitate -

Declarația de avere a Monicăi Hunyadi din iunie 2025 arată că deține un Porsche din 2018, un teren intravilan în județul Hunedoara și un apartament în Voluntari.

Venituri de la trei entități de stat

În 2024, ea a primit venituri de la trei entități de stat:

Salariu de la EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA

Indemnizație ca membru în Consiliul de Administrație al Electrificare C.F.R.

Indemnizație de la Autoritatea de Siguranță Feroviară Română

Aceste poziții multiple ridică întrebări despre potențiale conflicte de interese și influența în sectorul public.

- Publicitate -

Vă reamintim că, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat marți oficiali de la două instituții subordonate, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa și Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova că au provocat criza de apă din zona Prahova-Dâmbovița pentru că ar fi ascuns riscurile operațiunii de curățare a unui bazin de acumulare.

Peste 100.000 de oameni au rămas fără apă, la fel ca și școlile și spitalele din zonă. Mai mult, OMV Petrom a trebuit să oprească centrala electrică de la Brazi, care furniza aproape 10% din energia electrică consumată zilnic.

„Zburătorii Nordis și toți cei care au lăsat fără apă peste 100.000 de români”

În această dimineață, Diana Stoica, deputată (USR) de București și președinta Comisiei pentru Afaceri Europene a cerut demisia tuturor celor care au lăsat peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă.

- Publicitate -

„Zburătorii Nordis și toți cei care au lăsat fără apă peste 100.000 de români (și au și mințit că acest lucru nu se va întâmpla) au o singură opțiune: demisia

Diana Buzoianu le-a cerut public demisia directorilor de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomița și de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA, în condițiile în care aceștia nu doar că au comunicat informații false către Ministerul Mediului (dând asigurări că reducerea nivelului apei nu va afecta alimentarea populației), dar nici nu au luat toate măsurile la care sunt obligați prin lege.

Citește și: Paltinu, un dezastru anunțat. Erorile care au lăsat Prahova fără apă

- Publicitate -

Totodată, ministra Diana Buzoianu a anunțat că a dispus trimiterea Corpului de Control pentru a fi verificat lanțul de responsabilități, a fi analizate deciziile operative și a fi propuse sancțiuni.

„Au existat multiple comunicări – oficiale, în scris – între ABA Buzău-Ialomița și ESZ Prahova în care se avertiza asupra riscurilor de a nu putea fi asigurată apa din cauza creșterii turbidității. În comunicările transmise oficial Ministerului Mediului aceste riscuri nu au fost însă invocate.

La fel nu au fost comunicate primarilor, prefecților, consiliilor județene și, evident, nici populației. Soluții ar fi existat, unele ne-au fost prezentate de primari în ședințele din ultimele zile. Doar dacă ei ar fi fost înștiințați!

- Publicitate -

Chiar și acum, în ultimul ceas, am avut ședințe în care nu a fost menționat nici măcar o secundă riscul opririi activității operatorilor din cadrul Petrom. Este clar că aceștia oameni nu pot gestiona actuala criză și nici posibile alte episoade în viitor”, declară ministra Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a precizat că Ministerul este în contact cu toate autoritățile și că face pașii necesari pentru a asigura apa populației. De la nivelul Guvernului au fost alocate, până acum, resursele cerute de primării și, în funcție de solicitările care vor fi primite, va fi asigurat în continuare sprijinul necesar”, a scris Diana Stoica pe pagina oficială de Facebook.