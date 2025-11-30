Efectele codului galben de ploi în Prahova: copaci căzuți și alunecări de teren

Prahova se află sub cod galben de ploi până astăzi, la ora 14:00. Din cauza condițiilor meteo, pompierii au intervenit în mai multe situații.

- Publicitate -

Astfel, potrivit unui comunicat al ISU Prahova, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru evacuarea apei din beciuri și o gospodărie în localitățile Măneciu și Bucov.

De asemenea, au degajat mai mulți copaci căzuți în Breaza, Ploiești și DJ102i, între Lunca Mare și Valea Doftanei. Totodată s-a intervenit și în cazul producerii unei alunecări de teren în orașul Breaza, cartierul Podu Corbului.

- Publicitate -

”Pompierii sosiți la fața locului au constatat că este afectat un drum, fiind vorba despre o surpare de aproximativ 15 metri liniari, pe o lățime de aproximativ 2 m, de-a lungul unei lucrări pentru canalizarE. La fața locului a rămas un echipaj al Poliției Locale, care a monitorizat situația pe parcursul acestei nopți” a transmis instituția din subordinea MAI.

Reamintim că, din cauza ploilor abundente, stația de tratare a apei de la Voila, furnizată din barajul Paltinu, a fost oprită vineri. Din această cauză, 12 orașe și comune din județ au rămas fără apă potabilă.

Detalii aici: Criza apei în Prahova. Se cere declararea situației de urgență