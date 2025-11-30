Efectele codului galben de ploi în Prahova: copaci căzuți și alunecări de teren

Prahova se află sub cod galben de ploi până astăzi, la ora 14:00. Din cauza condițiilor meteo, pompierii au intervenit în mai multe situații.
Astfel, potrivit unui comunicat al ISU Prahova, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru evacuarea apei din beciuri și o gospodărie în localitățile Măneciu și Bucov.
De asemenea, au degajat mai mulți copaci căzuți în Breaza, Ploiești și DJ102i, între Lunca Mare și Valea Doftanei. Totodată s-a intervenit și în cazul producerii unei alunecări de teren în orașul Breaza, cartierul Podu Corbului.
”Pompierii sosiți la fața locului au constatat că este afectat un drum, fiind vorba despre o surpare de aproximativ 15 metri liniari, pe o lățime de aproximativ 2 m, de-a lungul unei lucrări pentru canalizarE. La fața locului a rămas un echipaj al Poliției Locale, care a monitorizat situația pe parcursul acestei nopți” a transmis instituția din subordinea MAI.
Reamintim că, din cauza ploilor abundente, stația de tratare a apei de la Voila, furnizată din barajul Paltinu, a fost oprită vineri. Din această cauză, 12 orașe și comune din județ au rămas fără apă potabilă.
