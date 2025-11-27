Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat joi, 27 noiembrie 2025, că Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica, scos la vânzare de Casa Regală a României.

Acesta a precizat că vor fi inițiate negocieri în acest sens și că propunerea va fi supusă dezbaterii și votului Consiliului Local în ședința din luna decembrie.

Astfel, Primăria Sinaia își va exercita dreptul de preemțiune, după ce Ministerul Culturii și Consiliul Județean Prahova au renunțat la acesta.

În cazul în care Consiliul Local va aproba achiziția, urmează o perioadă de negocieri complexe, dar și de planificare a viitorului acestei clădiri excepționale. Decizia care se va lua în perioada următoare va avea un impact major asupra identității Sinaiei și asupra modului în care patrimoniul său va fi gestionat pentru generațiile viitoare, notează Sinaia Group.

Familia Regală a României a notificat autoritățile, la finalul lunii octombrie 2025, cu privire la intenția de a scoate la vânzare această proprietate. Prețul de vânzare al imobilului este de 3,7 milioane de euro.