Încă 2,5 tone de petarde și artificii confiscate de Poliție astăzi

Joi, 27 noiembrie 2025, polițiștii prahoveni au confiscat încă 2,5 tone de materiale pirotehnice, în urma unor percheziții desfățurate în această dimineață. Această captură a venit după cea de ieri, în cantitate de 2,7 tone de artificii și petarde, confiscate de poliție în urma unui flagrant.

Astfel, în cadrul activităților desfășurateastăzi, a fost găsită o cantitate de aproximativ 2500 kg de articole pirotehnice din categoria celor interzise a fi deținute de către persoane fizice. De asemenea, au fost găsite 31.100 fire țigarete care nu aveau timbre fiscale emise de autoritățile din România.

Articolele identificate au fost ridicate, în vederea continuarii cercetărilor.

Reamintim faptul că, în această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus în executare 3 mandate percheziție domiciliară în județul Prahova și 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Ilfov, la adresele unor persoane și la sediul unui agent economic, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești.

Cercetările vizau comiterea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și foloisrea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2, efectuate fără drept, faptă prevăzută de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Din cercetări, a reieșit că persoanele bănuite, dețineau cantități considerabile de materiale pirotehnice, din categoria celor interzise a fi deținute de persoane fizice, în vederea comercializării către alte persoane.

Activitățile specifice au beneficiat de suportul Grupării Mobile de Jandarmi Matei Basarab, Ploiești și al structurilor specializate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.