Ursul, care a omorât caprele în comuna Gornet, a fost ucis

Miercuri, 26 noiembrie 2025, ursul responsabil de moartea oilor și caprelor din comuna Gonet, a fost ucis. Potrivit declarațiilor primarului din Gornet, Nicolae Negoițescu, este vorba de același exemplar care a pătruns în comună încă de săptămâna trecută, și care teroriza localnicii.

Vezi știrea inițială aici: Capre și oi omorâte de urs în comuna Gornet. Reacția primăriei

„La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 06:15, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, pe raza comunei Gornet, un exemplar de urs se afla imobilizat în gardul împrejmuitor al unui imobil.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă specializată, constituită conform O.U.G nr. 81/2021, care a procedat la aplicarea măsurilor specifice de tranchilizare, în vederea extragerii în condiții de siguranță a animalului sălbatic.

Ulterior efectuării procedurii de tranchilizare, s-a constatat decesul exemplarului de urs.

În urma cercetărilor preliminare desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că animalul se afla prins într-un dispozitiv metalic spiralat (laț), montat de un bărbat din localitate, care ar fi înregistrat anterior pagube cauzate de atacuri asupra unor animale domestice ce îi aparțineau.

Exemplarul de urs a fost predat, în custodie, paznicului de vânătoare din cadrul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și de drept ale evenimentului, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Nicolae Negoițescu, primarul comunei Gornet, a declarat pentru Observatorul Prahovean că „Ursul a fost eutanasiat. S-au urmat toți pașii legali”.