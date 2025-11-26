Accident la Sălciile provocat de un șofer beat

Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost implicat noaptea trecută într-un accident rutier pe raza comunei Sălciile.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Ciorani, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu la data de 26 noiembrie a.c., în jurul orelor 00:49 au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza comunei Sălciile.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 102D și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară, staționată în afara părții carosabile.

În urma producerii accidentului rutier au rezultat numai pagube materiale.

Conducătorul auto implicat, un bărbat de 55 de ani din comună, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.