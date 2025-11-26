Grevă japoneză a transportatorilor din Ploiești. Scrisoare deschisă

Miercuri, 26 noiembrie 2025, Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesioniṣti din Ploiești protestează și solicită Primăriei Ploiești plata datoriei către TCE Ploiești. Dacă revendicările lor nu vor avea succes, transportatorii amenință cu greva generală.

Reprezentanții sindicaliștilor au transmis o scrisoare deschisă, pe care o publicăm integral

„Scrisoare deschisă

Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesioniṣti Din Ploiești protestează, în data de 26.11.2025, împotriva celor ce plănuiesc distrugerea transportului public în Ploiești, având sprijinul Federației Transurban și susținerea sindicatelor afiliate din Arad, București, Brăila, Cluj, Constanța, Galați, Oradea, Sighișoara, Suceava, Timișoara și Vaslui.

Am ales ca primă formă de protest greva de tip japonez, din respect pentru toți călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun și cu speranța că autoritățile publice locale își vor îndeplini îndatoririle și nu vor determina salariații să recurgă la GREVĂ GENERALĂ.

Situația gravă în care TCE S.A se află în acest moment apasă în egală măsură pe umerii noștri, ai tuturor, angajați sau călători.

Primăria Municipiului Ploiești a recunoscut, prin propriile documente oficiale, faptul că datorează peste 65 de milioane de lei către TCE. Cu toate acestea, nu a respectat contractul de delegare, nu a achitat sumele la timp și împinge deliberat Societatea spre insolvență, punând în pericol locurile de muncă ale salariaților și serviciul public de transport al ploieștenilor și al tuturor călătorilor care tranzitează orașul.

În loc să apere Societatea și angajații, să ceară ferm achitarea celor 65 de milioane și respectarea Contractului de delegare a gestiunii, Directorul TCE nu și-a respectat contractul de mandat, a așteptat impasibil intrarea în colaps financiar, a acceptat ca TCE să piardă eșalonarea datoriilor către ANAF și a refuzat dialogul social.

În același timp, există drepturi bugetate, prevăzute în contracte și în buget, dar neacordate salariaților. Oamenii sunt disperați și nu mai acceptă să plătească ei prețul incompetenței și complicității politice.