- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Percheziții la șeful unui post de poliție din Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
dga ilustratie

Șeful postului de poliție Chiojdeanca din Prahova a fost vizat joi de perchezițiile Direcției Generale Anticorupție. Descinderile au fost făcute într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și dare de mită.

- Publicitate -

Joi, lucrători de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Structura Centrală și Serviciile Județene Anticorupție Prahova și Dâmbovița, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pun în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară (1 la domiciliul unui agent de poliție – șef al Postului de Poliție Chiojdeanca – IPJ Prahova, 1 la sediul Postului de Poliție Chiojdeanca, 1 la sediul unei societăți comerciale și 6 la domiciliile unor persoane fără calitate specială) și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și dare de mită.

În fapt, polițistul ar fi primit de la mai multe persoane din localitatea unde își desfășoară activitatea diverse sume de bani, bunuri și alte foloase.

- Publicitate -

De asemenea, acesta a favorizat administratorul unei societăți comerciale din aceeași localitate, pentru a facilita comercializarea unor băuturi alcoolice pe care polițistul le producea în regim propriu.

Polițistul este cercetat sub control judiciar.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică...

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Patinoar cu obstacole, la Ploiești: statuie, tufe și patru stâlpi de iluminat

Oana Stoica Oana Stoica -
Am ajuns astăzi în centrul Ploieștiului exact la timp...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -