- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident mortal pe Centura Mizilului

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
accident mortal mizil

Un accident rutier în urma căruia o persoană a murit a avut loc vineri după amiază pe șoseaua de centură a orașului Mizil. 

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, victima accidentului este șoferul unui autoturism care s-a răsturnat. Acesta avea 37 de ani.

Accidentul s-a produs în jurul orei 15.20. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

- Publicitate -

În ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical, viața bărbatului nu a putut fi salvată.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Ce firmă din Prahova este acuzată de ANAF că fabrica ilegal țigări electronice

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Inspectorii antifraudă au descoperit ieri în Prahova o fabrică...

Ceața reduce vizibilitatea în Prahova, inclusiv pe A3

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că,...

Patinoar cu obstacole, la Ploiești: statuie, tufe și patru stâlpi de iluminat

Oana Stoica Oana Stoica -
Am ajuns astăzi în centrul Ploieștiului exact la timp...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -