Accident mortal pe Centura Mizilului

Un accident rutier în urma căruia o persoană a murit a avut loc vineri după amiază pe șoseaua de centură a orașului Mizil.
Potrivit ISU Prahova, victima accidentului este șoferul unui autoturism care s-a răsturnat. Acesta avea 37 de ani.
Accidentul s-a produs în jurul orei 15.20. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.
În ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical, viața bărbatului nu a putut fi salvată.
Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.