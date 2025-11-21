Accident grav pe Centura Mizilului. Șofer încarcerat

Un accident rutier grav s-a produs în această după amiază pe Șoseaua de Centură a Mizilului. Potrivit ISU Prahova, o persoană este în stare de inconștiență, încarcerată.

UPDATE: Accident mortal pe Centura Mizilului

UPDATE: victima a fost extrasă, fiind preluată de către echipajele medicale și paramedicale sosite la locul indicat. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de aproximativ 40 de ani.

Articol inițial

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă, iar de la Ploiești se deplasează și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

La fața locului, se află în sprijin și o ambulanță SAJ Prahova”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Din primele informații primite de la fața locului, în evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, care s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În interiorul acestuia se află doar șoferul, încarcerat și în stare de inconștiență. Pompierii acționează pentru extragerea acestuia.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

Vom reveni cu detalii.