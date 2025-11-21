Nicușor Dan despre Petrotel Lukoil: „Rafinăria nu funcționează”

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie, iar în această perioadă Guvernul va lua măsuri, menționând că rafinăria este în mentenanță și nu se va întâmpla nimic dramatic.

Întrebat ce informații are referitor la faptul că de sâmbătă trebuie aplicate sancțiunile pentru Lukoil și că Guvernul pregătește o ordonanță pentru a prelua rafinăria, dar nu există nimic oficial, Nicușor Dan a spus: „Pentru moment avem o amânare până la 13 decembrie, după cum știți, în tot acest interval guvernul poate să ia niște măsuri”, potrivit adevarul.ro.

Chestionat cu privire la faptul că vineri expiră termenul pentru rafinărie, iar termenul de 13 decembrie este pentru stațiile de distribuție și nu există nicio decizie la nivelul statului, președintele a precizat că rafinăria nu funcționează în acest moment.

„Rafinăria în acest moment nu funcționează, este în mentenanță. Nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarea săptămână, în următoarele două săptămâni’, a afirmat Nicușor Dan.

La sfârșitul lunii octombrie, Statele Unite au adăugat cei mai mari doi producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, pe lista lor de sancțiuni, un registru monitorizat de multe țări și temut în lumea afacerilor.

Companiile care lucrează cu entități rusești riscă sancțiuni secundare, care le-ar împiedica accesul la băncile, traderii, transportatorii și asiguratorii americani – coloana vertebrală a pieței de materii prime.