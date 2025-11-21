- Publicitate -
Mașină furată la Băicoi. Autorul a fost prins și reținut

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masina politie
foto cu caracter ilustrativ

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind principalul suspect într-un caz de furt petrecut la Băicoi. Acesta ar fi sustras din curtea unei locuințe o mașină.

„Ca urmare a măsurilor operative întreprinse, polițiștii au reușit identificarea autoturismului sustras și recuperarea acestuia. Totodată, în urma investigațiilor efectuate, a fost stabilită identitatea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un bărbat din orașul Băicoi, în vârstă de 53 de ani.

Persoana bănuită a fost condusă la sediul unității de poliție pentru audieri. În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Bărbatul urmează să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării situației juridice și a dispunerii, după caz, a unei măsuri preventive corespunzătoare.

Organele de cercetare penală continuă investigațiile pentru documentarea completă a cauzei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

