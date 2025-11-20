Horațiu Potra este adus astăzi în România

Horațiu Potra, care este cercetat pentru infracțiuni la ordinea constituțională, este adus joi în țară din Dubai. Alături mai sunt aduși fiul și nepotul acestuia, Dorian și Alexandru Potra.

UPDATE Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au fost aduși în România, din Dubai.

Știrea inițială

Cei trei se află sub pază strictă. Aceștia sunt acuzați de complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

Horațiu Potra a cerut să fie repatriat din Dubai în România pentru a participa la proces, a declarat anterior avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.

„Dorește să revină în țară și să participe la proces și să-și dovedească nevinovăția în țară. Au fost depuse niște formalități în Emiratele Arabe.

Nu va avea loc un proces de extrădare pentru că nu dorește domnul Potra, preferă să revină în țară și să-și dovedească nevinovăția”, a declarat atunci Moga pentru HotNews.