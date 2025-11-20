- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Horațiu Potra este adus astăzi în România

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
horatiu potra

Horațiu Potra, care este cercetat pentru infracțiuni la ordinea constituțională, este adus joi în țară din Dubai. Alături mai sunt aduși fiul și nepotul acestuia, Dorian și Alexandru Potra. 

- Publicitate -

UPDATE Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au fost aduși în România, din Dubai.

Știrea inițială

- Publicitate -

Cei trei se află sub pază strictă. Aceștia sunt acuzați de complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie.

Horațiu Potra a cerut să fie repatriat din Dubai în România pentru a participa la proces, a declarat anterior avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.

„Dorește să revină în țară și să participe la proces și să-și dovedească nevinovăția în țară. Au fost depuse niște formalități în Emiratele Arabe.

- Publicitate -

Nu va avea loc un proces de extrădare pentru că nu dorește domnul Potra, preferă să revină în țară și să-și dovedească nevinovăția”, a declarat atunci Moga pentru HotNews.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Dovada că Sistemul Antigrindină este ineficient în Prahova

Corina Matei Corina Matei -
După ce, din 2005 până în 2024, în România...

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -