Doliu la Muzeului Ceasului din Ploiești. A murit Tatiana Ristea

Reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în subordinea căruia se află Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești au anunțat astăzi decesul Tatianei Ristea, persoana care a condus muzeul unic în România și Europa de Est.

„Colectivul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova anunță cu regret dispariția prematură a doamnei Tatiana Ristea – fost șef secție al Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.