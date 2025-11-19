Statul renunță la preluarea Rafinăriei Petrotel din Ploiești

Statul român nu va mai prelua rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit unor surse Digi24.

Motivul principal este lipsa unui „cash flow” imediat de aproximativ 200 de milioane de euro, sumă necesară pentru operaționalizarea rapidă a rafinăriei în cazul unei naționalizări temporare.

Autoritățile au decis schimbarea strategiei: în locul preluării directe, procedura va fi împărțită în două etape clare și accelerate, cu obligarea actualului proprietar să scoată activele la licitație.

Practic, Guvernul va adopta doar actul normativ prin care creează cadrul legal pentru vânzarea activelor Lukoil din țară.

Însă, indiferent cine va prelua Lukoil, tranzacția va trece obligatoriu prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării și va fi verificată de Comisia pentru Investiții Străine, pentru ca rafinăria și benzinăriile să nu fie preluate de firme rusești sau de intermediari ai acestora.

În urma sancțiunilor anunțate de Donald Trump luna trecută, compania rusă este obligată să-și vândă toate afacerile din afara Rusiei.

Rafinăria Petrotel din Ploiești trebuie vândută până la 21 noiembrie, iar benzinăriile Lukoil până la 13 decembrie. Cel puțin cinci companii din România, SUA, Grecia și Ungaria sunt interesate să cumpere activele Lukoil din ţară: rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării.

Este vorba despre MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum (Grecia), Petrom, Alchim și Grupul Carlyle (SUA). Casa Albă a dat vineri permisiunea potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre cumpărarea activelor sale non-ruse.