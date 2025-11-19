Caz de pornografie infantilă cercetat de DIICOT Ploiești

Procurorii DIICOT Ploiești fac cercetări într-un dosar de pornografie infantilă. Vizat este un bărbat din București, la domiciliul căruia a fost pus în aplicare în această dimineață un mandat de percheziție.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, pe parcursul anului 2022, un bărbat ar fi deținut și distribuit în mediul online, fișiere de tip foto și video conținând imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.