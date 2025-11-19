Poluare în Ploiești. Explicațiile lui Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu

Pompierii prahoveni au salvat un vițel de la moarte

Corina Matei
Corina Matei
vitel salvat pompieri

Miercuri, 19 noiembrie 2025, pompierii prahoveni au salvat de la moarte un vițel căzut într-o groapă. În acest fel ei au demonstrat, încă o dată, că orice viață contează. Aceștia au intervenit, ca în cazul oricărei alte misiuni „de viață și de moarte”, demonstrând căldură și empatie față de orice viață.

„Pompierii Detașamentului Vălenii de Munte au fost solicitați să intervină, în această dimineață, pentru salvarea unui animal căzut într-o groapă, pe raza orașului Vălenii de Munte, pe strada Stejarului.

Situația a fost gestionată de către un echipaj de pompieri, cu o autospecială de stingere.

În groapa de aproximativ 1,5 metri din grădina unei gospodării se afla un vițel care alunecase și rămăsese blocat. Animalul era agitat și prins în pământul moale, iar fiecare încercare de a se ridica îl afunda și mai mult.

După câteva minute de manevre atente, cu ajutorul accesoriilor din dotare, dar și cu mult calm, salvatorii au reușit să îl ridice și să îl aducă în siguranță la suprafață.

Vițelul s-a liniștit imediat ce a ajuns pe teren sigur, iar intervenția s-a încheiat fără probleme, demonstrând încă o dată că, pentru pompieri, orice viață contează. Vițelul va fi curăţat și ținut la loc cald, astfel încât să se refacă pe deplin după această întâmplare”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

