Dealeri de droguri pentru consumatorii din Prahova, săltați de DIICOT

Astăzi polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în județul Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din cercetările efectuate a reieșit că, pe parcursul anului 2025, trei persoane cercetate ar fi procurat, deținut și comercializat, în mod repetat, diferite cantități de canabis (drog de risc) către consumatori, din județele Prahova și Dâmbovița.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești.

Acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Descinderile au fost făcute în cadrul operațiunii „Ziua Z”, care a debutat în anul 2018, și au ca scop prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate.

Astăzi, al nivel național, DIICOT și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică.

În cadrul operațiunii coordonate, realizată la nivel național, sunt puse în executare 216 mandate de percheziție domiciliară și peste 250 mandate de aducere.

Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, vizează obținerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, și identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.