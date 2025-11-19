Poluare în Ploiești. Explicațiile lui Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu

Iarna în Bucegi. Un nou strat de zăpadă s-a depus azi noapte

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
iarna bucegi

Răcirea bruscă a vremii a făcut ca în masivul Bucegi să ningă noaptea trecută. Un nou strat de zăpadă s-a depus la peste 1.200 de metri altitudine. 

Pe platoul Bucegi, noul strat de zăpadă depus peste cel existent, este de aproximativ 15 centimetri.

În acest context, reprezentanții Salvamont Prahova, atrag atenția asupra faptului că traseele montane de altitudine rămân în continuare închise.

„Sfătuim turiștii care urca cu mijloacele de transport pe cablu de pe Valea Prahovei să fie echipați de iarnă. Informați-vă în prealabil despre programul de funcționare al acestora și despre starea vremii”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova

