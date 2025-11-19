Grecii de la Hellenic Petroleum intră în cursa pentru Lukoil

Compania greacă Hellenic Petroleum intră în cursa pentru achiziționarea celor 300 de benzinării și a infrastructurii Lukoil din România, scrie publicația elenă Europost, citată de G4Media.

- Publicitate -

Hellenic Petroleum e controlată de familia de industriași greci Latsis (45,5% din acțiuni prin intermediul Paneuropean Oil and Industrial Holdings), în timp ce guvernul grec deține 35,5%. Aproape 21% dintre acțiunile sale sunt pe Bursa de Valori din Atena. Compania nu are reprezentare pe piața românească.

Achiziționarea Lukoil din România a devenit un punct de cotitură, din cauza apropiatelor sancțiuni americane. În acest context, se dă o luptă între interesele investitorilor internaționali, echilibrul pieței interne și deciziile guvernului român, într-un moment critic pentru securitatea energetică a țării.

- Publicitate -

Deoarece se apropie ziua de 21 noiembrie — data la care intră în vigoare sancțiunile americane care interzic orice tranzacție cu grupul rus — Lukoil a solicitat o amânare de la Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Compania a motivat că imensul său portofoliu din România și alte țări din Europa de Est constituie un activ strategic care nu poate rămâne neexploatat.

Pe teritoriul țării noastre, Lukoil deține rafinăria Petrotel Ploiești, peste 300 de benzinării, o activitate de vânzare angro de lubrifianți, un trader de gaze naturale și aproape 88% din drepturile la o concesiune offshore în Marea Neagră.

Potrivit sursei citate, conform unor surse guvernamentale române, bătălia pentru achiziționarea acestor active critice se concentrează pe trei „jucători” puternici: MOL, compania americană Carlyle și Hellenic Petroleum.

- Publicitate -

Interesul investitorilor nu se limitează la benzinării. Unii vizează exclusiv rețeaua de distribuție, alții doar rafinăria Petrotel, în timp ce există și intenția unor părți de a achiziționa întregul pachet energetic.