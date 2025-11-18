Accident pe Autostrada A3, la Gherghița

Accidentul rutier a avut loc, marți seară, pe Autostrada A3, la km 44, pe raza localității Gherghița. O autoutilitară și un autotren au intrat în coliziune. În urma impactului, unul dintre pasagerii din autoutilitară a fost rănit.

UPDATE: ISU Prahova a anunțat că ocupanții autoutilitarei, doi bărbați în vârstă de 56 de ani, respectiv 28 ani, sunt transportați la spital de ambulanțele SMURD și SMURD-TIM.

„Aceștia sunt conștienți, cu diverse traumatisme, fiind necesare investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a precizat ISU Prahova.

UPDATE: Centrul Infotrafic a anunțat restricționarea traficului pe autostrada A3 București-Brașov, la kilometrul 44, pe sensul de mers spre Brașov, în apropierea localității Gherghița.

„Traficul rutier este oprit pe benzile 1 și 2, circulându-se îngreunat doar pe banda de urgență. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 20:00”.

Stire inițială

Accident rutier s-a produs, potrivit ISU Prahova, pe raza localității Gherghița, pe autostrada A3, la km 44.

„Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate o autospecială de stingere, o descarcerare, 2 echipaje de prim ajutor SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă (cu medic).

În evenimentul rutier au fost implicate un autotren, la bordul căruia se afla doar șoferul, și o autoutilitară, cu doi ocupanți la bord, dintre care unul era încarcerat.

Echipajele de pompieri au acționat pentru extragerea acestuia, ceea ce au si reușit între timp, victima fiind preluată de către unul dintre echipajele SMURD de la fața locului. Acesta se află în stare de conștiență.

Din informațiile primite până în acest moment, ceilalți ocupanți nu ar fi răniți”, a precizat ISU Prahova.