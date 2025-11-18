După aproape 20 de ani, pistele de bicicletă din Ploiești arată jalnic

Deși se dorea o investiție de succes, care să încurajeze transportul ecologic și odată cu el mișcarea, pistele de bicicletă din Ploiești au ajuns, la aproape 20 de ani de la inaugurare, într-o stare jalnică. Realizate în zona centrală, pe Bulevardul Independenței și în zona de Sud, pe Bulevardul București, pistele de biciclete din oraș reprezintă o pată în obrazul administrației locale.

Dată în folosință în 2007, banda care se întinde pe axa Nord-Sud pe o lungime de trei kilometri și care are o suprafață de aproape 5.000 de metri pătrați a costat aproape un milion de euro, bani accesați din fonduri europene, de primăria condusă de Emil Calotă.

În noiembrie 2025, pistele de biciclete nu sunt altceva decât adevărate pericole pentru pietoni și bicicliști. În multe zone acestea sunt pline de gropi, denivelări sau au ajuns înălțate. Despre un marcaj întreținut la timp nici nu poate fi vorba.

„Trotuarul e plin de gropi și nu se mai vede pe unde ar trebui să meargă bicicliștii. E greu să te descurci cu copilul în cărucior”, ne-a declarat o femeie care locuiește în cartierul Bariera București

Astăzi, pistele de biciclete din Ploiești par mai degrabă un test de memorie: îți amintești unde erau marcajele și gropile?