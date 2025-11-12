Angajații Sistemului Antigrindină, salarii de zeci de mii de lei deși nu au activitate

Sistemul Antigrindină în România a fost închis în 2024 și trecut în conservare până la soluționarea de ordin legal a problemelor cu care se confruntă. Mai exact, este vorba de faptul că sistemul funcționa fără un studiu de impact, iar rachetele nu erau omologate.

În luna iulie 2024, prin ordin al ministrului Agriculturii, Florin Barbu, Sistemul Antigrindină a fost oprit în Prahova, ca urmare a solicitării fermierilor din acest județ. Aceștia susțineau că rachetele antigrindină dispersează norii, ceea ce a dus la secetă. Ulterior, sistemul a fost oprit în toată țara.

Practic, de la oprirea sistemului, în toamna anului 2024, și nepornirea lui în primăvara anului 2025, când a început sezonul, de aproximativ un an de zile, acest Sistem Antigrindină nu funcționează.

În total, pe teritoriul României, sunt 106 puncte de lansare care au intrat în conservare încă din toamna anului trecut. Lansările de rachete antigrindină sunt suspendate temporar, ca măsură de precauție, în lipsa unui studiu științific obiectiv, independent și complet, care să evalueze impactul acestor intervenții asupra mediului și asupra regimului precipitațiilor în zonele adiacente punctelor de lansare.

Deși nu au activitate, angajații încasează zeci de mii de lei salarii

Sistemul Antigrindină (Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor) nu mai are activitate. Pe pagina de Facebook, ultima actualizare datează din iulie 2024.

În iunie 2025, o investigație a Digi24 a arătat că în cadrul acestei instituții a statului lucrează peste 60 de funcționari publici. Jumătate la sediul central din București, iar restul răspândiți pe la unitățile din țară.

Directorul general are un salariu lunar brut de 21.492 de lei, un șef de serviciu – 20.000 lei brut, iar un consilier superior – 14.136 lei brut. Cu toții primeau și un spor lunar pentru condiții vătămătoare de muncă în cuantum de maximum 1.500 de lei. Dar ce făceau ei efectiv de când au avut activitatea suspendată, nimeni nu a fost în stare să explice la momentul respectiv.

În noiembrie 2025, o altă investigație, derulată de Antena 3 de această dată, a arătat faptul că, la Antigrindină, situația este exact cea din vară. Nu s-a luat nicio măsură pentru a reduce cheltuielile într-o instituție care nu are activitate, dar ai cărei angajați încasează zeci de mii de lei lunar, de la bugetul de stat.

Dragoș Manole este în prezent directorul instituției și acesta încasează același salariu lunar, de peste 20.000 de lei brut.

Mai mult, angajații primesc și spor în valoare de 300 de lei pentru „condiții vătămătoare”. Pe lângă acesta, angajații mai au și normă de hrană, de 350 de lei lunar, și vouchere de vacanță, în valoare de 800 de lei, pentru cei cu salarii de până în 8.000 de lei.

Sistemul Antigrindină și suspiciunile de corupție

În vara acestui an, ministrul Agriculturii a trimis Corpul de Control la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină, după ce a aflat că firmele care operau punctele de lansare de rachete ar fi încasat ilegal milioane de euro.

Contractele erau încheiate fără licitație publică, iar în loc să primească doar 36.000 de lei pe an pentru fiecare punct – cât ar fi costat salariile angajaților – firmele încasau 223 de mii de lei pe fiecare punt de tragere, anual, adică de peste șase ori mai mult.

„Au luat aceste contracte direct, fără achiziție publică, și nu sunt contracte cu o valoare foarte mică, vorbim aici de contracte cu o valoare de 43 de milioane de euro anual. (…) În momentul de față, după 15 ani, nu s-a reușit ca aceste rachete și lansatoare să fie omologate”, a declarat ministrul Florin Barbu.

În fapt, Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor a fost pornit, pentru prima dată, în Prahova, ca unitate pilot, în 2005.

Astfel, deși instituția nu are activitate și nimeni nu poate să spună ce acțiuni desfășoară angajații acesteia, zeci de mii de lei se duc pe salarii și bonusuri, bani de la bugetul de stat.