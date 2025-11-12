Închisoare pe viață pentru femicid. 51 de femei, omorâte în 2025

De la începutul anului 2025, în România au fost înregistrate 51 de cazuri de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor. Ultima crimă a avut loc, zilele trecute, în Teleorman, unde o tânără de 25 de ani a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de către fostul partener, care avea emis ordin de protecţie. Ministrul Justiţiei cere detenţie pe viaţă în cazul crimelor pe motiv de gen, după încă o astfel de tragedie.

Radu Marinescu a spus că legea este în lucru și a calificat astfel de gesturi extreme drept „acte de o gravitate şi atrocitate care nu pot fi tolerate într-o societate democratică”.

„Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu ai rezolvat nimic”, a precizat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Radu Marinescu a mai transmis că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Până la adoptarea a noi acte normative, actuala legislaţie trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile trebuie respectate.

„Este un caz de o gravitate și de o atrocitate care nu poate decât să ne oripileze. Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile, și a proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Și atunci, bineînțeles că trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea.

Aici sunt două coordonate de discuție. Suntem într-un context marcat, într-adevăr, de o creștere semnificativă a cazurilor de acest fel, adică uciderea, bazate pe motive de gen, ca să spun așa, uciderea de femeilor de către parteneri sau de către persoane care, într-un mod absurd, într-un mod inacceptabil, se consideră superioare sau care avea o formă de control sau de înfrângere a voinței victimei”, a spus ministrul Justiției la digi24.ro