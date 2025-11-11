Dani Mocanu ar fi fentat fiscul cu 1,6 milioane de lei

Situația ”vedetei” Dani Mocanu se complică. După ce a fost condamnat definitiv la închisoare pentru tentativă de omor, apoi reținut în Italia de unde ar urma să fie extrădat, Dani Mocanu pare să fi fost depistat de ANAF la originea unei evaziuni estimată la 1,6 milioane de lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat un solist de muzică de petrecere din județul Argeș, care nu a declarat la ANAF peste 1,6 milioane de lei. Potrivit unor surse citate de adevărul.ro, este vorba despre Dani Mocanu.

Reprezentanții fiscului spun că acesta controla și folosea firmele pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat.

”Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, anunță antifrauda ANAF.

În sarcina solistului au fost depistate obligații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1,6 milioane de lei.

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat marți că instituția a început o campanie amplă de controale ce vizează proprietarii de mașini de lux, dar și patronii de saloane de evenimente care declară că nu au avut activitate, deși organizează nunți și botezuri.

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați luni, 10 noiembrie, la Napoli. Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești, fiind ulterior condamnat la 4 ani de închisoare.