Mercedes de 150.000 de euro, cadou pentru fiica unui primar PSD din Argeș

Fiica lui Valerică Spirea (PSD), primarul comunei Poiana Lacului din județul Argeș, a împlinit 18 ani. Cadou cu ocazia aceasta, tânăra a primit de la părinți un Mercedes GLE 63 AMG în valoare de aproximativ 150.000 de euro.

Mai mult decât atât, la eveniment au venit peste 300 de invitați. Acesta s-a desfășurat la restaurantul President din localitate.

Cadoul sărbătoritei, autoturismul Mercedes, i-a fost livrat de Vlăduța Lupău și Bogdan de la Ploiești, cei care au animat și petrecerea de majorat cu interpretarea lor.

„Să fii fericită și să îți bucuri părinții care ți-au făcut poftele”, i-a transmis Vlăduța Lupău sărbătoritei, în aplauzele invitaților. În timp ce Raisa își primea cadoul, artista a adăugat zâmbind: „Ce norocoasă de fată”, în timp ce artificiile luminau cerul deasupra locației, scriu cei de la stirileprotv.ro.

Primarul din Poiana Lacului din partea PSD, Valerică Spirea, este considerat unul dintre cei mai înstăriți edili din județul Argeș. Conform declarațiilor de avere, el deține mai multe terenuri, două apartamente în Pitești, unul în București, două case în Poiana Lacului, dar și alte bunuri valoroase. Soția acestuia lucrează ca inspector în cadrul Primăriei Poiana Lacului.

Potrivit declarațiilor de avere, cei doi nu realizează alte venituri în afară de cele salariale, conform funcțiilor ocupate.